رفع 255 طن قمامة وتحرير 20 محضر مخالفة بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء عمرو فكرى رئيس مركز و مدينة المحلة ، علي قيام الوحدات المحلية بتنفيذ حملات نظافة بمركز المحلة تحت إشراف المهندس سامى حاتم نائب رئيس المدينة، وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى النظافة والإشغالات واللجان المختصة، أسفرت عن رفع 255 طن قمامة تمت بواسطة معدات الوحدات المحلية ومتعهدى جمع القمامة بقرى مركز المحلة.

وأضاف أنه تم تحرير 20 محضر مخالفة بالوحدات المحلية، وتحرير 10 محاضر نظافة لإلقاء المخلفات بالطرق العامة، و4 محاضر إشغال لقيام المواطنين بالتعدى على العديد من الشوارع، و6 محاضر غلق لعدم الالتزام بمواعيد الغلق الليلية.

كما أضاف أن حملات النظافة شهدت رفع 255 طن قمامة على الطريق السريع و مداخل القرية و أمام المدارس و طريق قرية الأبشيط بالهياتم و على الطريق الدائري و أمام قرية ديرب هاشم و مداخل القرى بميت الليث هاشم و أمام الجمعية الزراعية و طريق الجابرية / المحلة بنطاق الجابرية و أمام مقر الوحدة المحلية و السويقة و مستشفى بشبيش و طريق المقابر ببشبيش و بمدخل القرية و أمام المعهد الديني و مجمع المدارس و عمارات الاسكان الاجتماعي بمحلة حسن و على طريق المحلة / قطور بالعامرية و بجوار المصالح الحكومية بنمرة البصل و على طريق المحلة / المنصورة بمحلة ابو علي و بمداخل القرية بصفط تراب و أمام الموقف و طريق العلو ببلقينا و كورنيش كفر حجازى بشبرابابل و أمام العديد من المدارس بدمرو.