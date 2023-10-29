رفع 240 طن قمامة بقرى مركز المحلة فى الغربية

الغربية مصطفى عادل

أكد اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة، القيام بتنفيذ حملات نظافة صباحية بمركز المحلة بالتنسيق مع نواب رئيس المدينة و رؤساء الوحدات المحلية، وأسفرت عن رفع 240 طن قمامة تمت بواسطة معدات الوحدات المحلية ومتعهدى جمع القمامة بقرى مركز المحلة فى محافظة الغربية.

وأضاف أن حملات النظافة شهدت رفع 60 طن قمامة من قطاع شرق مركز المحلة الذى يضم وحدات محلة أبو على وبشبيش وميت الليت ومحلة حسن ورفع 55 طن قمامة من قطاع غرب المحلة والذى يضم وحدات العامرية والجابرية والمعتمدية ونمرة البصل ورفع 60 طن قمامة بقطاع شمال المحلة بوحدات البنوان ودمرو وسامول والشهيدى ورفع 65 طن قمامة بقطاع جنوب المحلة شاملاً الوحدات المحلية لشبرابابل والهياتم وصفط تراب وبلقينا.

يذكر أن أعمال النظافة شملت طريق المحلة / طنطا و طريق المحلة / المنصورة و طريق المحلة / كفر الشيخ قطاع مركز المحلة والطريق الدائرى ومداخل القرى والطرق الرئيسية وطرق المقابر وأمام المصالح الحكومية والمدارس والوحدات المحلية والصحية ورفع المخلفات الزراعية وأماكن تجمعات مخلفات المنازل إلى جانب تنفيذ حملات لرفع الإشغالات بجانب حملات النظافة لرفع جميع الإشغالات الموجودة بمداخل القرى والطرق الرئيسية وأمام المدارس والمصالح الحكومية وتحرير محاضر للمخالفين.