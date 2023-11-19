4 أعشاب تساعد فى تهدئة التهاب الحلق.. أبرزها النعناع

كتبت رانيا عامر

تلوث الهواء هو أحد أسباب الإصابة بالتهاب الحلق، لذا فإن شرب السوائل الدافئة قد يهدئ التهاب الحلق، خاصة شرب الأعشاب الدافئة، وتحتوى معظم أنواع الأعشاب على مضادات الأكسدة التى يمكن أن يكون لها تأثير مضاد للالتهابات ويمكن أن تقلل الألم.

وسنتعرف من خلال هذا التقرير التالى على فوائد شرب الأعشاب التى تخفف الم التهاب الحلق، وذلك وفقًا لما نشره موقع hindustantimes.

قالت الدكتورة بريا بالان أخصائية التغذية شرب السوائل المختلفة تساعد في الحفاظ على رطوبة الحلق ومنع الجفاف وتقليل شدة الألم، وأيضًا الغرغرة بالماء الدافئ المالح يخفف من التهاب الحلق

كما أوضحت أخصائية التغذية أنواع الأعشاب التي يمكن أن توفر الراحة من التهاب الحلق الناجم عن تلوث الهواء والتى من بينها النعناع والكركم.

أنواع الأعشاب التى تهدئ التهاب الحلق 1. البابونج معروف بخصائصه المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تقليل التورم والاحمرار والمساعدة في إصلاح أنسجة الحلق.

2. الكركم الكركم هو عضو في عائلة الزنجبيل وله خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة ويحفز جهاز المناعة. الكركمين الموجود في الكركم يعزز الشفاء ويقلل الالتهاب. ويمكن أن يساعد أيضًا في توفير الراحة من الألم.

3. الشاي الأخضر الشاي الأخضر يوفر فوائد صحية مختلفة. مضادات الأكسدة وخصائصه المضادة للالتهابات توفر تخفيف الألم. الغرغرة بالشاي الأخضر يمكن أن تساعد في تخفيف التهاب الحلق.