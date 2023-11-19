وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لموجة الطقس السيئ

كتب على عبد الرحمن

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة، وسقوط الأمطار التى تتعرض لها المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة، وذلك نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد محافظات والسواحل الشمالية اليوم الأحد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وكلف وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظات، للتدخل السريع لمواجهة أى طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء فى هذا الشأن لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

وتلقى اللواء هشام آمنة، تقريراً اليوم من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول متابعة جهود المحافظات والاجراءات والاستعدادات التى أتخذتها لمواجهة عدم الاستقرار فى الطقس والرياح الشديدة التى تتعرض لها العديد من المحافظات.

وأشار التقرير، إلى أنه فى محافظة الاسكندرية قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، كما وجه الشريف برفع درجة الاستعداد القصوى فى المحافظة مع المتابعة الآنية داخل غرفة الأزمات والطوارىء، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنبًا لحدوث أى مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، وأهابت محافظة الإسكندرية ‏بالمواطنين توخى الحذر ‏فى القيادة أثناء هطول الأمطار، وتقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم وضع السيارات تحت الأشجار أو فى أماكن احتمال سقوط الأشجار.

وأوضح تقرير غرفة العمليات، أنه فى محافظة مطروح قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة اليوم الأحد بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية حرصا على سلامة الطلاب، وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، الاستعدادات اللازمة لمواجهة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدن مطروح، مع رفع درجة الاستعداد وتأهب وجاهزية جميع الجهات المعنية بالمحافظة وتعاونها فى جهود إزالة وسحب أى تراكمات مياه أمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بالتعاون بين مدن ومراكز المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية والصحة والإسعاف وشركة الكهرباء، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وكذلك الجاهزية لسحب أى تراكمات مياه أمطار على الطريق الدولى الساحلى مطروح إسكندرية، وبالشوارع الداخلية، كما اتخذت المحافظة اجراءاتها لمنع خروج اليخوت والتنبيه على رؤساء الشواطئ بقطع التيار الكهربائى فى رخص الاشغالات حرصاً على سلامة المواطنين والممتلكات.

وأشار تقرير الغرفة، إلى أنه فى محافظ كفرالشيخ، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفى مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، من اليوم الأحد ولحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك طبقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ حيث تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط والتى تؤدى لإضطراب حركة الملاحة البحرية وتتساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة وقد تصل فى شدتها إلى رعدية، غداً الأحد.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفورى مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التى تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً بمواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحى، والترع والمصارف التى تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التى قد تنتج عن هطول أمطار، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وأضاف تقرير غرفة العمليات الذى تلقاه الوزير، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع جهود الوحدات المحلية بمركز ومدينة بسيون بالغربية فيما يخص رفع نواتج الامطار اولا باول وسط اجواء ممطره، تزامنا مع تعرض المحافظة لموجه من عدم استقرار الاحوال الجوية، ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى وحتى انتهاء موجة الطقس مع استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء وشركة مياه الشرب وشركة الكهرباء على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة التغيرات فى الأحوال الجوية، والتعامل السريع مع أى ٱثار ناتجة.

وقامت المحافظة بنشر سيارات ومعدات شفط المياه التابعة للوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل مع مياه الأمطار، لسرعة الانتهاء من الأعمال، لتيسير حركة المارة بالشوارع خاصة أمام المناطق الحيوية التى تشهد ترددًا مستمراً من المواطنين كالمستشفيات والبنوك والمدارس والمواقف.

وفى هذا السياق طالب وزير التنمية المحلية بضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها للتعامل الفورى مع أى مستجدات، والتأكد من تمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض لتراكمات الأمطار لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وشدد اللواء هشام آمنة، على استمرار التنسيق المستمر بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وإدارات المرور والحماية المدنية.

وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافات الأمان، تجنبا للتعرض للحوادث المرورية حتى الاستقرار فى حالة الطقس.