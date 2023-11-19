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الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة الكبرى مع تقدم ساعات النهار

الأحد، 19 نوفمبر 2023 10:07 ص
الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة الكبرى مع تقدم ساعات النهار الطقس - أمطار
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا وتكون رعدية أحيانا.
 
وتابعت هيئة الأرصاد، "من المتوقع أن تمتد لتشمل باقى السواحل الشمالية مع تقدم الوقت، أما القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى فهما على موعد مع الأمطار المتوسطة والرعدية مع تقدم ساعات النهار وتقل شدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد، والفرصة مهيأة اليوم لتشكل السيول على شمال ووسط سيناء".

ويشهد اليوم الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح (2-3) درجة مئوية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 17، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 18.
 
 
 
 






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