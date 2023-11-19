السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة مهمات محطة صرف صحى فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية شابا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه وآخرين سبق محاكمتهم بسرقة مهمات محطة صرف صحى بمركز منيا القمح بالإكراه تحت تهديد السلاح.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسنى بشرى ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 13884 لسنة 2020 جنايات مركز منيا القمح، المقيدة برقم 785 لسنة 2020 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 7 مارس 2020، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم: محمود ع م م، مقيم بمحافظة القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق ؛ لاتهامهم وآخرين سبق محاكمتهم، بسرقة محطة صرف صحى بكفر شلشلمون بالإكراه تحت تهديد السلاح.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهمين قد حازوا وأحرزوا أسلحة نارية وهددوا بها المجنى عليهم عصام م س، وسعيد ال م، ورفاعى م ص، حراس محطة الصرف الصحى بقرية كفر شلشلمون بمركز منيا القمح، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة ممتلكات الحراس المجنى عليهم وسرقة مهمات الصرف الصحى الخاصة بالشركة على النحو المبين بالتحقيقات.