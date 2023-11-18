تأجيل محاكمة المتهم بقتل رئيس جمعية خيرية لسرقته فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، تأجيل محاكمة شاب لجلسة الاثنين المقبل، للمرافعة لاتهامه بقتل رئيس جمعية خيرية بهدف سرقته بنطاق قسم فاقوس.

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري.

تعود أحداث القضية رقم 519 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة فاقوس، المقيدة برقم 1450 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بالعثور على جثة المجني عليه ياسر إبراهيم مصطفى العلايلي، 58 سنة، مشرف نشاط بمدرسة ورئيس جمعية خيرية بمدينة فاقوس، مقيم ببندر فاقوس، جثة هامدة ووجود آثار خنق وحبل حول عنقه، وذلك داخل مقر الجمعية الخيرية التي يتولى رئاستها، فيما تبين أن باب الخزينة الخاصة بالجمعية كان مفتوحا على مصراعيه ولا يوجد بها أموال.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو محمود م ع أ ع، 23 سنة، عاطل، وأن المتهم كان يتردد بصفة دورية على المجني عليه لصرف مبلغ الإعانة المستحق لوالدته، يوم الواقعة توجه المتهم إلى المجني عليه حيث كان متواجد بمفرده داخل الشقة مقر الجمعية، فغافله المتهم ثم طوق عنقه بحبل وما أن أزهق روحه حتى سرق هاتفه والمبالغ المالية الموجودة بخزينة الجمعية ولاذ بالفرار.

تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.