الرعاية الصحية تطلق الملتقى السنوى الرابع فى العاصمة الإدارية 26 نوفمبر

كتب ـ وليد عبد السلام

تزامنًا مع مرور 4 سنوات على تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمنظومة التغطية الصحية الشاملة، رسميًا، من محافظة بورسعيد في 26 نوفمبر عام 2019، تعلن الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إطلاق الملتقى السنوي الرابع للهيئة، تحت شعار "مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز"، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه ينطلق الملتقى السنوي الرابع برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء، والمحافظين، وسفراء بعض الدول، وشركاء نجاح المنظومة من كل الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة، بالإضافة الي العديد من الشخصيات البارزة والمستثمرين في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك عدد من رؤساء هيئات الصحة بعدد من الدول العربية والأجنبية.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، للملتقى السنوي الرابع للهيئة، لافتًا إلى المتابعة الحثيثة من مجلس الوزراء لتسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل، وامتدادها لكافة محافظات الجمهورية تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بحلول عام 2030، لضمان توفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة عالمية.

وأضاف السبكي، أن الملتقى السنوي الرابع لهيئة الرعاية الصحية يهدف إلى تسليط الضوء على مستقبل الرعاية الصحية في مصر، والاحتفاء بالإنجازات والنجاحات التي حققتها هيئة الرعاية على مدار 4 سنوات، بداية من تطوير واستحداث الخدمات الطبية والعلاجية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتأهيل المنشآت الصحية للتسجيل والاعتماد، وتدريب القوى البشرية، وتحسين تجربة المرضى، وتطبيق مفاهيم الحوكمة والصيدلة الإكلينيكية، وتعزيز التحول الأخضر، وتنمية السياحة العلاجية..إلخ، بالإضافة إلى تقديم أفضل التجارب والممارسات الناجحة والنماذج الملهمة لتحقيق التميز في الرعاية الصحية.

وتابع السبكي: أنه في إطار الملتقى ستعقد جلسات متخصصة تغطي مجالات متنوعة مثل تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، وتطوير التكنولوجيا الطبية واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الرعاية الصحية المبنية على القيمة، وتعزيز التحول الأخضر، والجودة والسلامة، وتحقيق التميز في الرعاية الصحية، وستجمع العديد من الخبراء والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية، والذين سيقدمون نقاشات مثيرة وجلسات عمل تفاعلية تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات ومناقشة التحديات والتطورات الحالية والمستقبلية وتعزيز التعاون.

ولفت السبكي، إلى أنه سيتم تكريم رموز عمل الرعاية الصحية في الملتقى، كما سيتم تكريم الفائزين من العاملين في الهيئة في المسابقة السنوية للملتقى لما بذلوه من جهود مضنية ساهمت في تحقيق إنجازات الهيئة، وتعزيز ريادتها في مجال الرعاية الصحية عربيًا وأفريقيًا وعالميًا، إضافة إلى تكريم شركاء النجاح للهيئة العامة للرعاية الصحية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه يعكس هذا الملتقى التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتحسين نظام الرعاية الصحية في مصر، وتحقيق مستويات عالية من التميز والجودة، وتعزيز الرعاية الصحية الشاملة والمبتكرة، وتشجيع جميع الفاعلين في القطاع الصحي بالمُضيِّ قُدمًا نحو تعزيز التعاون والشراكات مع الجهات المعنية لتحقيق التميز والتقدم المستدام، في إطار الالتزام بتعزيز نظام الرعاية الصحية في مصر وتحسينها بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.