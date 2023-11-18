الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها بسبب العنف المستمر في إثيوبيا

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن قلق واشنطن إزاء العنف المستمر في مناطق متفرقة منها أمهرة وأوروميا بإثيوبيا.. مشددًا على أهمية الحوار والتفاوض لحل الصراع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وذكرت وزارة الخارجية الامريكية - في بيان اليوم السبت أن الولايات المتحدة بصدد استئناف المساعدات الغذائية إلى إثيوبيا اعتبارا من ديسمبر المقبل؛ لاسيما بعد ما قامت به الحكومة الإثيوبية والشركاء في المجال الإنساني من ضمان وصول المساعدات إلى من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البيان إلى أن الاتصال الهاتفي تضمن بحث الجهود المبذولة لتعزيز السلام شمالي إثيوبيا وأهمية التعاون الإقليمي.