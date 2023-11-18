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استشهاد نحو 80 نازحا فى مجزرة مدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة

السبت، 18 نوفمبر 2023 02:28 م
استشهاد نحو 80 نازحا فى مجزرة مدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني باستشهاد نحو 80 نازحا في مجزرة مدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة.

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، ارتكبت اليوم السبت، مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة شمال غزة، حيث قتلت عشرات الشهداء.

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وبذلك تكون قوات الاحتلال استهدفت أكثر من 192 مسجدا في القطاع، دمر بشكل كامل منها 56 مسجدا.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم السبت، منازل ومركزا ثقافيا، وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع حزام ناري متواصل شمال القطاع.

وقالت مصادر محلية لوكالة "وفا"، إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، أدت لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت أن طيران الاحتلال الحربي قصف مركزا ثقافيا في رفح، ومنزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين.

 







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