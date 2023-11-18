مندوب فلسطين فى مجلس حقوق الإنسان: نتحرك دوليا ولكن إسرائيل فوق القانون

كتب محمد عبد العظيم

قال السفير إبراهيم خريشة مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، إن حرب قطاع غزة ضد الأطفال والنساء والمستشفيات والكنائس، متابعا: "القانون الإنساني سقط بعد هذه الحرب الإسرائيلية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في قناة "القاهرة الإخبارية": نتحرك دوليا لملاحقة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة.. ولكن إسرائيل فوق القانون والعدالة انتقائية.

وتابع مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان للقاهرة الإخبارية: العدوان الإسرائيلي على غزة فاق كل تخيلات مشرعي القانون الدولي.. والعالم يواجه الآن أزمة إنسانية وأخلاقية بسبب العدوان.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

وخرجت 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا عن الخدمة في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير 95 مقرًا حكوميًا وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بالقطاع، ووجود أكثر من 12 ألف شهيد بينهم أكثر من 5 آلاف طفل في غزة، وأكثر من 3750 مفقودًا منهم 1800 طفل تحت الأنقاض.