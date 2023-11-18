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طائرات الاحتلال الإسرائيلى تدمر المسجد الكبير فى مخيم المغازى وسط قطاع غزة

السبت، 18 نوفمبر 2023 12:32 م
طائرات الاحتلال الإسرائيلى تدمر المسجد الكبير فى مخيم المغازى وسط قطاع غزة تدمير مسجد فى غزه
كتب ـ عبد الوهاب الجندى

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قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وبذلك تكون قوات الاحتلال استهدفت أكثر من 192 مسجدا في القطاع، دمر بشكل كامل منها 56 مسجدا.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم السبت، منازل ومركزا ثقافيا، وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع حزام ناري متواصل شمال القطاع.

وقالت مصادر محلية لوكالة "وفا"، إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، أدت لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت أن طيران الاحتلال الحربي قصف مركزا ثقافيا في رفح، ومنزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين.

 







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