اليوم السابع
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نقابة الغزل والنسيج تعقد مؤتمرها الثالث لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات غدا

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 02:37 م
نقابة الغزل والنسيج تعقد مؤتمرها الثالث لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات غدا الرئيس السيسى
كتبت ـ آية دعبس

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تنظم النقابة العامة للعامليين بالغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامه، والأمين العام للاتحادين العربى والدولى للغزل والنسيج، غدا السبت، مؤتمرا جماهيريا عماليا يشارك فيه آلاف من عمال الغزل والنسيج علي مستوي الجمهورية وممثلين عن قوى سياسية وتنفيذية مختلفة، وذلك بإحدى شركات الغزل بشبين الكوم.

 يأتى ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، لإعلان دعم الرئيس السيسي.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحله الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقه، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفتره رئاسية جديده وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية .

وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعامليين بالغزل والنسيج، إن اختيار محافظة المنوفية لكونها من المحافظات العريقه التي تضم عدد كبير من القامات العلميه والتنفيذية والحكوميه، بالاضافه لكونها تضم مواقع عمالية وإقتصادية ضخمة وإنتاجية كبيرة، ومشهود لها بالوطنية.

وأكد الأمين العام للاتحادين العربي والدولي، أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها، وأفعالها، أعادت البلاد إلى ريادتها محليا وعربيا ودوليا، وهو يعلمه العمال جيدا.

مضيفاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاد مصر خلال فترة صعبة من تاريخها، مشيرا إلي أن الإنجازات التي حققها للبلاد كانت كبيرة وعديدة وفي مختلف المجالات والقطاعات علي مدار السنوات الماضية.

وشدد "إبراهيم"، في تصريحات صحفية له اليوم، على أهمية الدعم للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل استكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادته ودوره في تحقيق الأمن والاستقرار في مصر وفى المنطقة العربية، مثمنا القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضية العربية ورفض تهجير أهالي غزه، وهو ما يعنى أن مصر .

جدير بالذكر، أن النقابة العامة للغزل والنسيج تمثل ما يقرب من مليون و200 ألف عامل في هذا القطاع من "القطاعيين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.







نقابة الغزل والنسيج

اتحاد العمال

الانتخابات الرئاسية

عبد الفتاح إبراهيم



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