لتحسين صحة القلب.. احذر الجلوس لفترة طويلة واستبدله بالوقوف أو صعود السلم

كتبت فاطمة ياسر

نشر موقع "nypost"، تقريرًا يوضح أهمية الأنشطة في تحسين صحة القلب، موضحا أن الأشخاص الذين يجلسون لفترة طويلة تتعدى الـ8 ساعات دون ممارسة أي حركة يعرضون صحة القلب للخطر.

وأضاف التقرير، أن استبدال اللحظات القليلة من الجلوس بأي نوع آخر من الأنشطة كالوقوف أو المشي الخفيف يمكن أن يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، لافتًا إلى أنه حتى الوقوف والنوم كان لهما تأثيرات أفضل على صحة القلب والأوعية الدموية من الجلوس، فيمكنك الخضوع لهذه التجربة، وهي استبدل الجلوس لمدة لا تقل عن خمس دقائق من النشاط المعتدل إلى القوي، فكان هناك تأثير إيجابي ملموس على صحة القلب.

وأضاف التقرير أنه عندما تستبدل الجلوس بـ 30 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى القوية، فأنت بهذه الطريقة تشهد انخفاضًا بنسبة 2.4٪ في مؤشر كتلة الجسم، وانخفاضًا بنسبة 2.7٪ في محيط الخصر. وانخفاض بنسبة 3.6% في مستويات السكر في الدم.

وقال المدير الطبي لبرامج أمراض القلب في المركز الطبي بجامعة هاكنساك ميريديان جيرسي شور الدكتور ماثيو سايبولت، أن النشاط البدني المنتظم مقارنة بنمط الحياة الخامل له آثار إيجابية على ضغط الدم ومستويات السكر والدهون في الجسم والكوليسترول وأنماط النوم الجيدة وأيضا تساعد في حصولك علي مزاج جيد، لأفتا أن كل هذه الأشياء ترتبط بنظام وصحة القلب والأوعية الدموية، ولذا يشجع أطباء القلب دائما على ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة الخفيفة ​​يوميًا للحصول علي صحة جيدة خالية من الأمراض وخاصة المرتبطة بالقلب.

وحث علي ضرورة استبدال الجلوس بنشاط معتدل إلى قوي والذي يمكن أن يكون الجري أو المشي السريع أو صعود السلم أي نشاط يرفع معدل ضربات القلب ويجعلك تتنفس بشكل أسرع، حتى لمدة دقيقة أو دقيقتين.