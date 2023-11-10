أطعمة تحافظ على صحة قلبك في الطقس البارد

كتبت إيناس البنا

لا تؤثر درجات الحرارة الباردة على صحة عظامك وبشرتك فقط، بل تجلب أيضًا الكثير من المضاعفات الصحية، ومنها مشاكل في القلب . نعم، حيث يمكن أن يكون لفصل الشتاء بعض الآثار الخطيرة على صحة القلب، ولهذا السبب من المهم الحفاظ على صحة القلب من خلال النظام الغذائي الصحيح.