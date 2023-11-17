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حفل زفاف بالزي الفلسطيني وسط المظاهرات الداعمة لـ غزة.. فيديو

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 10:58 م
حفل زفاف بالزي الفلسطيني وسط المظاهرات الداعمة لـ غزة.. فيديو عروسان وسط المظاهرات
كتب آسر أحمد

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في إشارة إلى وصول القضية الفلسطينية لكل تفاصيل الحياة اليومية لغالبية شعوب العالم، حرص زوجان على الاحتفال بزفافهما وسط مظاهرت احتجاجية ضد ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في أهل غزة ، ووثق احد مستخدمي منصات السوشيال ميديا المختلفة مقطع فيديو يظهر من خلاله زوجان وهما يرتديان ملابس الزفاف للاحتفال وسط الجماهير، بينما يرتدي العريس الشال الفلسطيني الشهير تضامناً مع القضية الفلسطينية.

من ناحية أخرى، أكد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن غزة تعيش فى ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء وأكثر من 1500 شخص فى غزة ما زالوا تحت الأنقاض، مشددا على ضرورة توقف إسرائيل عن عمليات القتل في غزة فورا.
 
وأضاف اشتية، خلال مؤتمر صحفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لا تسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة بجانب عدم توفير المياه أو الطعام و65 % من السكان فى القطاع لاجئون و الشعب الفلسطيني لا يريد سوي السلام، قائلا: يجب الوقف الفوري لإطلاق النار فى قطاع غزة ويجب أن يُسمح للنازحين بالعودة إلى مناطقهم بدلا من إقامة الخيام.
 
عروسان وسط المظاهرات
عروسان وسط المظاهرات
 
وتابع: يجب السماح لـ مستشفيات غزة بالعمل وتوفير الوقود اللازم لتشغيلها وما يحدث فى غزة هو انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني ونحن لسنا غرباء على غزة فهم شعبنا وهي جزء من الأراضي الفلسطينية بينما الحكومة الإسرائيلية لا تهتم بالقانون الدولي أو حل الدولتين.
 
واستكمل: نؤمن بحقنا في الحصول على دولة مستقلة ولكن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا يهمها تحقيق السلام ونريد برنامجا وخطة زمنية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن ما يجري فى قطاع غزة نتاج السياسات الإسرائيلية وما يجري هو قتل جماعي بروح الانتقام و الضفة الغربية ليست بعيدة عن ما يحدث حاليا داخل قطاع غزة، ويجب تحرير المحتجزين في غزة بعد وقف القصف الإسرائيلي.

 







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