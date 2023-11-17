حفل زفاف بالزي الفلسطيني وسط المظاهرات الداعمة لـ غزة.. فيديو

كتب آسر أحمد

في إشارة إلى وصول القضية الفلسطينية لكل تفاصيل الحياة اليومية لغالبية شعوب العالم، حرص زوجان على الاحتفال بزفافهما وسط مظاهرت احتجاجية ضد ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في أهل غزة ، ووثق احد مستخدمي منصات السوشيال ميديا المختلفة مقطع فيديو يظهر من خلاله زوجان وهما يرتديان ملابس الزفاف للاحتفال وسط الجماهير، بينما يرتدي العريس الشال الفلسطيني الشهير تضامناً مع القضية الفلسطينية.

🇵🇸🇺🇸 Palestinian bride and groom join a pro-Palestine protest mid-wedding. pic.twitter.com/3ljemiB1L1 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 16, 2023

من ناحية أخرى، أكد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن غزة تعيش فى ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء وأكثر من 1500 شخص فى غزة ما زالوا تحت الأنقاض، مشددا على ضرورة توقف إسرائيل عن عمليات القتل في غزة فورا.