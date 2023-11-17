مجزرة جديدة.. شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى على مستشفى الوفاء لرعاية المسنين بغزة

وكالات

فى مجزرة جديدة اليوم قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى بقصف مستشفى الوفا للمسنين بمنطقة الزهراء، مما أدى إلى استشهاد مدير المستشفى، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وأشارت الوزارة، فى بيان صحفي، إلى أن الاحتلال يفرض حصارا عسكريا، مشددا على مجمع الشفاء الطبي ، ويحرم المواطنين الفلسطينيين المتواجدين بداخله من أبسط احتياجاتهم الإنسانية من غذاء وماء ودواء ووقود، فى ظل انتشار جثث الشهداء وتحللها، لافتة أيضا إلى سيطرة الاحتلال على الصيدلية المركزية فى المجمع، مما حوله إلى سجن كبير.

وأكدت أن ما سمح الاحتلال بدخوله من ماء وغذاء لا يكفى إلا لعشرات المواطنين، مشددةً على أن خطر الموت يداهم الجرحى والمرضى والأطفال فى كل لحظة.