اليوم السابع
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الجمعة، 17 نوفمبر 2023 07:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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التعليم الفلسطينية تعلن دوام المدارس فى الضفة الغربية عن بُعد بداية من الغد

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 06:02 م
التعليم الفلسطينية تعلن دوام المدارس فى الضفة الغربية عن بُعد بداية من الغد الضفة الغربية
وكالات

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أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية دوام المدارس الحكومية فى الضفة الغربية إلكترونياً عن بُعد، من صباح غدٍ وحتى مساء الخميس القادم، ويأتى ذلك نظراً للظروف الراهنة بحسب البيان الصادر عن الوزارة الفلسطينية.

وكانت وكالة شهاب الفلسطينية ذكرت ان الهجوم الإسرائيلى على مدرسة الفلاح بحى الزيتون والمدارس الملاصقة والبيوت المحيطة أسفر عن سقوط 140 شهيد حتى الان .

وأشار المصدر ذاته الى استمرار القصف المدفعى ومنع سيارات الإسعاف من الوصول للمنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطينى حيث استهدف طيران جيش الاحتلال مدرسة الفلاح التى تؤوى نازحين فى حى الزيتون جنوب شرق القطاع.

كما سقط عشرات الشهداء بقصف إسرائيلى على منطقة الشرابحة القريبة من سوق شعبية، كما قصفت قوات الاحتلال  قصفا مدفعيا عنيفا على منطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة.

وكان مدير مجمع الشفاء الطبى فى غزة الدكتور محمد ابوسليمة قد صرح ان الصورة سوداوية ولا يوجد سوى الجثث والموت والاحتلال لا يزال يحاصر المجمع، مشيرا الى سقوط شهداء كل دقيقة.

وبين مدير مجمع الشفاء الطبى فى غزة ان الاحتلال يتحرك بحرية داخل المستشفى وهو ما ينفى وجود أى مقاومة، مضيفا" نتعرض للإبادة".

وذكر ابوسليمة ان ما سمح الاحتلال بدخوله من ماء وغذاء لا يكفى سوى مئتى شخص حيث نبذل كل ما بوسعنا لإبقاء الأطفال الخدج على قيد الحياة.

وشدد مدير مجمع الشفاء الطبى على أن الحضانات التى أحضرها الاحتلال لا قيمة لها دون كهرباء.

وأتم ابوسليمة تصريحاته قائلا : نواصل دفن الجثث بالمقبرة التى حفرناها داخل المستشفى.







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