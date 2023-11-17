الرئيس الروسى: هناك أمورا فظيعة تحدث الآن فى الحرب على قطاع غزة

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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنه لا يرى أى إمكانية للشروع بترميم المنشآت الثقافية فى قطاع غزة، موضحا أن هناك أمورا فظيعة تحدث وأنه لا توجد أى ظروف للعمل هناك فى الوقت الحالى.

وقال بوتين خلال نقاش فى المنتدى الثقافى المنعقد فى سان بطرسبورج -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الجمعة-"إذا تحدثنا عن قطاع غزة، فلن أقدم هنا أى أمور سياسية الآن، كل شخص لديه رأيه الخاص، ولكن هناك أشياء فظيعة تحدث حاليا".



وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا مستعدة لتوسيع التجربة فى ترميم المواقع الثقافية إلى بلدان أخرى، قال بوتين، :"الآن، أنا متأكد من أنه لا توجد أى شروط للعمل هناك".