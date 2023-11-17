اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 نوفمبر 2023 09:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الروسى: هناك أمورا فظيعة تحدث الآن فى الحرب على قطاع غزة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 08:35 م
الرئيس الروسى: هناك أمورا فظيعة تحدث الآن فى الحرب على قطاع غزة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنه لا يرى أى إمكانية للشروع بترميم المنشآت الثقافية فى قطاع غزة، موضحا أن هناك أمورا فظيعة تحدث وأنه لا توجد أى ظروف للعمل هناك فى الوقت الحالى.

وقال بوتين خلال نقاش فى المنتدى الثقافى المنعقد فى سان بطرسبورج -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الجمعة-"إذا تحدثنا عن قطاع غزة، فلن أقدم هنا أى أمور سياسية الآن، كل شخص لديه رأيه الخاص، ولكن هناك أشياء فظيعة تحدث حاليا".


وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا مستعدة لتوسيع التجربة فى ترميم المواقع الثقافية إلى بلدان أخرى، قال بوتين، :"الآن، أنا متأكد من أنه لا توجد أى شروط للعمل هناك".

 

 







بوتين

روسيا

غزة

قطاع غزة

فلسطين



الموضوعات المتعلقة

إعلام فلسطيني: 12 ألف شهيد وخروج 25 مستشفى و52 مركزا صحيا عن الخدمة فى غزة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 08:30 م

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نقدر جهود الرئيس السيسى لوقف التهجير القسرى لسكان غزة.. دور مصر مهم لإفشال مخطط خلق نكبة فلسطينية ثانية.. ويؤكد: مصر تنسق مع كل المنظمات الإنسانية والأممية لدخول المساعدات إلى غزة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 08:25 م

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نقدر جهود الرئيس السيسي لوقف التهجير سكان غزة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 07:46 م

شكرى يؤكد ضرورة وقف اعتداءات إسرائيل على غزة ورفض تهجير الفلسطينيين

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 07:42 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة