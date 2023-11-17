أخبار مصر.. الجهود المصرية تنجح فى إعادة تدفق الوقود لقطاع غزة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، أن الضغوط المصرية على كافة الأطراف تنجح في زيادة حجم المساعدات الى قطاع غزة، كما أن الجهود المصرية تنجح في إعادة تدفق الوقود لقطاع غزة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
مرشحو الرئاسة يواصلون الدعاية الانتخابية لليوم التاسع على التوالى
يواصل اليوم الجمعة المرشحون للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وحملاتهم الانتخابية لليوم التاسع على التوالى، ممارسة الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها، لاستعراض البرامج الانتخابية للمرشحين، والتى انطلقت يوم 9 نوفمبر عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين وتستمر حتى يوم 29 نوفمبر للمصريين فى الخارج ويوم 8 ديسمبر لمن هم فى الداخل.
مصادر للقاهرة الإخبارية: الجهود المصرية تنجح فى إعادة تدفق الوقود لقطاع غزة
أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، أن الضغوط المصرية على كافة الأطراف تنجح في زيادة حجم المساعدات الى قطاع غزة، كما أن الجهود المصرية تنجح في إعادة تدفق الوقود لقطاع غزة.
وزارة التموين: انتظام ضخ السلع وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من 15 لـ25%
تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية مدى التزام السلاسل التجارية بمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، حيث أشارات إلى انتظام ضخ السلع في المنافذ وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25%، كما يتم أيضا التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.
القاهرة الإخبارية: ما يقرب من 150 ألف لتر سولار يتم دخولها من رفح لمستشفيات غزة
أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بأن ما يقرب من 150 ألف لتر سولار يتم دخولها من رفح إلى المستشفيات بقطاع غزة، وإعادة تدفق شاحنات الوقود عبر المعبر إلى قطاع غزه.
وزير الدولة للإنتاج الحربى فى زيارة مفاجئة لشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة
"التضامن" لـ أ ش أ: إبرام التعاقدات الخاصة بالمشاعر المقدسة لموسم الحج
صرح أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج بأنه من المقرر سفر بعثة من الوزارة لإبرام التعاقدات الخاصة بالمشاعر المقدسة ووسائل الانتقال والإسكان لحجاج بيت الله الحرام من حج الجمعيات خلال شهر ديسمبر القادم، وذلك بعد غلق باب التقديم في نهاية شهر نوفمبر الحالى.
وزارة العمل: 7376 فرصة عمل فى 75 شركة داخل 15 محافظة
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 1750 فلسطينيًا بمناطق متفرقة من الضفة الغربية
مصدر أمنى لـ"أ ش أ": ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 172 مليون جنيه خلال أسبوعين
كشف مصدر أمنى رفيع المستوى فى وزارة الداخلية، النقاب عن نجاح الأجهزة الأمنية المعنية، فى ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 172 مليون جنيه خلال الأسبوعين الماضيين.
الأرصاد: طقس معتدل نهارا وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 27 درجة
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