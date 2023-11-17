أخبار مصر.. الجهود المصرية تنجح فى إعادة تدفق الوقود لقطاع غزة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، أن الضغوط المصرية على كافة الأطراف تنجح في زيادة حجم المساعدات الى قطاع غزة، كما أن الجهود المصرية تنجح في إعادة تدفق الوقود لقطاع غزة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

مرشحو الرئاسة يواصلون الدعاية الانتخابية لليوم التاسع على التوالى

يواصل اليوم الجمعة المرشحون للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وحملاتهم الانتخابية لليوم التاسع على التوالى، ممارسة الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها، لاستعراض البرامج الانتخابية للمرشحين، والتى انطلقت يوم 9 نوفمبر عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين وتستمر حتى يوم 29 نوفمبر للمصريين فى الخارج ويوم 8 ديسمبر لمن هم فى الداخل.

مصادر للقاهرة الإخبارية: الجهود المصرية تنجح فى إعادة تدفق الوقود لقطاع غزة

أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، أن الضغوط المصرية على كافة الأطراف تنجح في زيادة حجم المساعدات الى قطاع غزة، كما أن الجهود المصرية تنجح في إعادة تدفق الوقود لقطاع غزة. وزارة التموين: انتظام ضخ السلع وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من 15 لـ25% تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية مدى التزام السلاسل التجارية بمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، حيث أشارات إلى انتظام ضخ السلع في المنافذ وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25%، كما يتم أيضا التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.

القاهرة الإخبارية: ما يقرب من 150 ألف لتر سولار يتم دخولها من رفح لمستشفيات غزة

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بأن ما يقرب من 150 ألف لتر سولار يتم دخولها من رفح إلى المستشفيات بقطاع غزة، وإعادة تدفق شاحنات الوقود عبر المعبر إلى قطاع غزه. وزير الدولة للإنتاج الحربى فى زيارة مفاجئة لشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية مفاجئة لشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) التابعة للوزارة، يأتي ذلك فى إطار سلسة الزيارات المفاجئة التى يحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على تنفيذها للشركات والوحدات التابعة. "التضامن" لـ أ ش أ: إبرام التعاقدات الخاصة بالمشاعر المقدسة لموسم الحج صرح أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج بأنه من المقرر سفر بعثة من الوزارة لإبرام التعاقدات الخاصة بالمشاعر المقدسة ووسائل الانتقال والإسكان لحجاج بيت الله الحرام من حج الجمعيات خلال شهر ديسمبر القادم، وذلك بعد غلق باب التقديم في نهاية شهر نوفمبر الحالى. وزارة العمل: 7376 فرصة عمل فى 75 شركة داخل 15 محافظة أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم الجمعة، عن تلقيها طلبات من 75 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لشغل 7376 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة "ذوي الهمم" ، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر نوفمبر 2023 الجارى، عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان، وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت". قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 1750 فلسطينيًا بمناطق متفرقة من الضفة الغربية أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال أكثر من 1750 فلسطينياً بمختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة على خلفية الحرب الجارية في غزة. وأضاف أن نحو 1050 من المعتقلين الفلسطينيين ينتمون إلى الفصائل الفلسطينية.

مصدر أمنى لـ"أ ش أ": ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 172 مليون جنيه خلال أسبوعين