ضبط 133 قطعة سلاح و275 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (275) قضية مخدرات ، و(133) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (85971) حكما قضائيا متنوعا.

وتمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريتى أمن "البحيرة – الأقصر" من ضبط (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة) لكونه محكوم عليه غيابياً بالإعدام فى قضية (قتل عمد)، وضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر) لكونه محكوم عليه فى قضية "مخدرات" بالسجن المؤبد، وضبط (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر) لكونه محكوم عليه فى (20 حكم بتهم " تبديد" بإجمالى حبس 3 سنوات و4 شهور، وضبط (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر) لكونه محكوم عليه فى (36 حكم بتهم " تبديد" بإجمالى حبس 4 سنوات.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط- الإسماعيلية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (45) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (20 بندقية آلية- 15 بندقية خرطوش- 16 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (45 متهم لـ 33 منهم معلومات جنائية وضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,550 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو ) بحوزة (9 متهمين لـ 7 منهم معلومات جنائية)، وضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,800 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,300 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة 9 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية". . وكذا ضبط (بندقية آلية – 2 فرد محلى - خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,700 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو ووزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.