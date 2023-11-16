اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 نوفمبر 2023 12:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة الدواء: زيادة الوزن لا تسبب الإصابة بالسكر من النوع الثانى

الخميس، 16 نوفمبر 2023 12:18 م
هيئة الدواء: زيادة الوزن لا تسبب الإصابة بالسكر من النوع الثانى هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت هيئة الدواء المصرية، لا تُسبب زيادة الوزن وحدها مرض السكري من النوع الثاني فهناك عوامل عديدة إلى جانب الوزن تقوم بدور كبير في تطور المرض وأهمها النشاط البدني والعوامل الوراثية، والعمر، كما يوجد العديد من المصابين بمرض السكري النوع الثاني، وتُعد أوزانهم طبيعية.​
 
وكانت كشفت هيئة الدواء المصرية، عن حزمة من الاحتياطات المهمة التى يجب أن يتبعها المرضى عند استخدام الأنسولين لتجنب التفاعلات الدوائية.
 
وقالت هيئة الدواء المصرية، قد تزيد جرعة الأنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية، مثل:​
• موانع الحمل غير الموضعية. ​
• الستيرويدات غير الموضعية. ​
• أدوية الغدة الدرقية. ​
• مدرات البول. ​
 
* وتابعت : قد  تقل جرعة الإنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية، مثل:​
• أدوية مرض السكري المستخدمة عن طريق الفم.​
•بعض أدوية الضغط، مثل كابتوبريل وإنالابريل. ​
• أسبرين. ​
 
وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية في حالة تناول أدوية أخرى مع الإنسولين.​
 






هيئة الدواءالمصرية

زيادة الوزن

مرض السكر

الانسولين

مرض السكرى ​



الموضوعات المتعلقة

هيئة الدواء تكشف احتياطات هامة للحماية من مضاعفات التفاعلات الدوائية عند استخدام الأنسولين

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 02:55 م

رئيس هيئة الدواء يستقبل وزير مالية زيمبابوى لمناقشة تبادل المستلزمات الطبية

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 01:32 م

وزارة الصحة تطلق مبادرة صحة الأجنة.. تهدف إلى ضمان أجيال خالية من المرض.. فحوص متطورة للكشف المبكر عن أمراض الحمل وعلاجها.. ورئيس هيئة الدواء: نستهدف توفير كافة الأدوية لخدمة صحة الأم والجنين

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 01:26 م

نصائح هيئة الدواء المصرية للتعامل مع الالتهاب الرئوى.. تفاصيل

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 12:56 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة