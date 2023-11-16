على مسافة واحدة.. "المتحدة" تعلن منح 100 دقيقة إعلانية مجانا لكل مرشح رئاسى.. إنفوجراف

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منح كل مرشح رئاسي "100 دقيقة إعلانية" بالتساوي بكافة وسائلها

إعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة

على أن تكون هذه الإعلانات مجانا بالكامل من الشركة

يكون محتواها وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات

ستتم إذاعتها في أوقات مشاهدة جيدة وبالعدل بين المرشحين

يأتي ذلك دعما وتأكيدًا لحق المواطن في المعرفة بالمعلومات الخاصة بالمرشحين وأطروحاتهم المختلفة

تشجيعا للمصريين على خوض حقهم في اختيار مرشحهم بكامل حريتهم دون الانحياز إلى أحد

وتؤكد المتحدة أنها على مسافة واحدة بين جميع المرشحين