عادل العدوى: توطين وإنتاج المفاصل الصناعية محليا داخل مصر قريبا

كتبت أمل علام

كشف الدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان الأسبق، خلال المؤتمر الصحفى للجمعية الطبية المصرية، الذى عقد اليوم بالقاهرة، إنه خلال الفترة المقبلة سيتم توطين صناعة المفاصل الصناعية وإنتاجها محليا فى مصر، فى إطار إستراتيجية الدولة نحو توطين لكل ما هو هام وضرورى من أدوية ومستلزمات طبية، مشيرا إلى أن مصر لديها إنجاز كبير فى ملف تركيب المفاصل كما أن الدولة قضت على جميع قوائم الانتظار فى العمليات المختلفة فى مجال جراحة العظام والتخصصات الأخرى.

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقد للإعلان عن المؤتمر العلمى الدولى الـ 43 للجمعية العالمية لجراحة العظام، برئاسة الدكتور جمال حسنى، أن المؤتمر يتسم بأهمية كبيرة للغاية لما يشمله من جلسات مهمة يتم استعراض رسائل بحثية عن صحة العظام والهشاشة.

وقال الدكتور جمال حسنى أستاذ جراحة العظام بطب بنها، إن المؤتمر يستعرض أهم الانجازات الطبية فى مجال جراحة عظام الأطفال، وأفضل التقنيات الحديثة فى هذا المجال مع استعراض أهم الإنجازات فى مجال التشوهات الخلقية، سواء فى علاج تقوس القدمين، أو العمود الفقرى.

وأوضح أن المؤتمر سيشهد ورش عمل لتدريب شباب الأطباء على كل ما هو جديد في جراحة العظام والوقاية من الهشاشة وايضا علاج خشونة الركبة وجراحات العظام المختلفة، مشيرا إلي أن مصر غنية بأطبائها وشبابها في مجال علاج التشوهات الخلقية.

وقال، إنه من ضمن أهداف المؤتمر جذب السياحة العلاجية لمصر في هذا التخصص والترويج لها من خلال عرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، واستخدام الذكاء الاصطناعى في تخصص جراحات العظام.