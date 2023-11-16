اليوم السابع
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تعرف على أهم التوصيات الفنية لمحصول قصب السكر خلال نوفمبر

الخميس، 16 نوفمبر 2023 03:00 ص
تعرف على أهم التوصيات الفنية لمحصول قصب السكر خلال نوفمبر قصب السكر
كتبت أسماء نصار

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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي:

1- بدء برنامج فطام المساحات المرشحة للكسر والتوريد خلال المرحلة الأولى بحيث لا تقل مدة الفطام عن 30 يوم.

 2- البدء في عزيق مساحات الغرس الخريفي وزراعة المحصول المحمل والانتهاء منه قبل نهاية هذا الشهر.

3- تضاف الدفعة الأولى من السماد الآزوتى للقصب الخريفى بعد العزيق.

4-بدء الاستعدادات لبداية موسم العصير بالارتباط مع الأيدى العاملة ووسائل النقل المختلفة طبقاً لخطة الكسر ومراجعة مراقبة التخصصية فى ذلك.

5- استمرار ري مساحات المراحل الأخرى من خطة الكسر والتوريد مع عدم الإسراف فيه حتى لا يرقد المحصول.

6- استمرار التوعية بعدم تطويش المحصول أو توريقه.

7- تربيط المساحات المحتمل رقادها من المحصول.

8- استمرار مكافحة الآفات الحشرية إن وجدت.

 

 







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موسم قصب السكر

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