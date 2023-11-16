اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 نوفمبر 2023 05:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

انخفاض أسعار النفط وسط مؤشرات على ارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة

الخميس، 16 نوفمبر 2023 05:14 م
انخفاض أسعار النفط وسط مؤشرات على ارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة ناقلة نفط
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انخفضت أسعار النفط اليوم لتواصل الخسائر التي بدأتها في الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على ارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن تراجع الطلب على الطاقة من آسيا.
 
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا لتصل إلى 80.90 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:01 بتوقيت جرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتًا إلى 76.35 دولارًا للبرميل وانخفض الخامان القياسيّان بأكثر من 1.5% في الجلسة السابقة  وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية. 
 
وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون برميل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاعٍ أجرته رويترز بزيادة قدرها 1.8 مليون برميل.
 
واستقر إنتاج الخام الأمريكي عند مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يوميًّا.
 
وفي آسيا، تراجع إنتاج مصافي النفط في الصين في أكتوبر بعد المستويات المرتفعة التي تم تسجيلها في الشهر السابق.






النفط

النفط الخام

نفط

اسعار النفط



الموضوعات المتعلقة

أسعار النفط تسجل 82.94 دولار لخام برنت و78.71دولار للخام الأمريكى

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 02:00 م

أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز بالأسواق العالمية.. تعرف عليها

الخميس، 16 نوفمبر 2023 05:00 ص

ارتفاع أسعار النفط مع تجاوز إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة فى الصين التوقعات

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 11:00 م

الولايات المتحدة تفرض عقوبات نفطية على الصادرات الإيرانية

الخميس، 16 نوفمبر 2023 01:45 ص

أسعار النفط تسجل 80.46 دولار لخام برنت و75.87دولار للخام الأمريكى

الخميس، 16 نوفمبر 2023 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة