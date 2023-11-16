اليوم السابع
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الخميس، 16 نوفمبر 2023 02:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أسعار النفط تسجل 80.46 دولار لخام برنت و75.87دولار للخام الأمريكى

الخميس، 16 نوفمبر 2023 02:00 م
أسعار النفط تسجل 80.46 دولار لخام برنت و75.87دولار للخام الأمريكى النفط - صورة أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 80.46 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 75.87 دولار للبرميل.
 
وقال آموس هوكستاين مستشار الرئيس الأمريكى جو بايدن لأمن الطاقة لوكالة بلومبيرج نيوز إن الولايات المتحدة ستقوم بإنفاذ عقوبات نفطية على إيران، في ظل تجدد الصراع في الشرق الأوسط.
 
وقال هوكستاين "سننفذ تلك العقوبات"، في إشارة إلى ما قال إنه يصل إلى أكثر من مليون برميل يوميا من صادرات النفط من إيران، وتابع "ستنخفض هذه الأرقام".
 
وتأتي تصريحات هوكستاين وسط مناقشات يجريها المشرعون الأمريكيون لعدة تشريعات للضغط على إيران بعد الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر.
 
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر مجلس النواب الأمالأمريكى مشروع قانون لتشديد العقوبات على النفط الإيراني.






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