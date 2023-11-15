اليوم السابع
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مصر للطيران للخدمـات الأرضية توقع عقدا مع وكيل الخدمة (TAS).. فيديو وصور

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 10:28 ص
مصر للطيران للخدمـات الأرضية توقع عقدا مع وكيل الخدمة (TAS).. فيديو وصور مصر للطيران للخدمـات الأرضية توقع عقدا جديدا
رسالة دبى أحمد مصطفى

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وقعت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، خلال فعاليات اليوم الثانى بمعرض ‏Dubai Airshow، عقدا جديدا مع وكيل الخدمة شركة (TAS)  Tiger Aviation  Services لخدمات الطيران، لتقديم خدماتها الأرضية لصــالح أحد عملائها وهى شركة (Tailwind airlines) التركية.
 
 
شهد مراسم التوقيع، المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وعمر التلاوي نائب رئيس شركة TAS، حيث قام بتوقيع العقد اللواء إبراهيم فوزى رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وعلى التلاوي نائب العضو المنتدب لشركة TAS بحضور محمد فكري المدير العام التجاري لشركة TAS.
 
ومن جانبه، صرح اللواء إبراهيم فوزى رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، أنه بموجب هذا التعاقد ستقدم  الشركة خدماتها الأرضية لصالح شركة (Tailwind airlines) التركية، والتى تسير رحلات جوية بواقع 4 رحلات أسبوعيًا لمطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، مضيفًا أن الشركة تسعى دائمًا إلى زيادة عملائها بالمطارات المصرية الذين بلغوا (169) عميلا، و(17) وكالة، والعمل على تحديث أسطول معداتها لخدمة جميع طرازات الطائرات، كما تستهدف التوسع  فى الأسواق العالمية.
 
مصر-للطيران-للخدمـات-الأرضية-توقع-عقد-جديد-مع-وكيل-الخدمة-شركة--(TAS)-(1)
 

مصر-للطيران-للخدمـات-الأرضية-توقع-عقد-جديد-مع-وكيل-الخدمة-شركة--(TAS)-(6)
 
 






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