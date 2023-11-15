"آير كايرو" توقع اتفاقية مع "سى إف إم إنترناشيونال" لصيانة 28 محركاً

رسالة دبى أحمد مصطفى

وقعت "آير كايرو"، الذراع الإقتصادى لشركة مصر للطيران ، والتابعة لوزارة الطيران المصرية و"سي إف إم إنترناشيونال" اتفاقية خدمات غير حصرية لسنوات عدة لصيانة 28 محركاً من طراز LEAP تستخدمها الناقلة حالياً في تشغيل 14 طائرة إيرباص A320neo.

كانت "آير كايرو" قد بدأت شراكتها مع "سي إف إم إنترناشيونال" في عام 2005 عندما طلبت لأول مرة محركات CFM56-5B لتشغيل 6 طائرات من عائلة إيرباص A320ceo، وتشغّل الناقلة حالياً 8 طائرات من هذا الطراز.

من جانبه، قال حسين شريف فهمي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "آير كايرو": "يعد توسيع الشراكة مع ’سي إف إم إنترناشيونال‘ محطة مهمة في استراتيجية التطوير التي تنتهجها ’اير كايرو‘. وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا الدائم بالابتكار، وكسب رضا العملاء، واستدامة السفر الجوي بالاستناد إلى كفاءة محركات LEAP".

من جانبه، قال غايل ميهوست، الرئيس التنفيذي لشركة "سي إف إم إنترناشيونال": "يسرنا أن تجدد ’آير كايرو‘ ثقتها بشركتنا، ونلتزم من جانبنا بتقديم الدعم الذي تحتاجه وفق أعلى المعايير. وتتيح هذه الاتفاقية للناقلة حرية اختيار مكان صيانة محركاتهم من طراز LEAP ضمن إطار نظامنا العالمي المفتوح لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة".