اليوم السابع
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تحت شعار "أوقفوا اطلاق النار"...

متظاهرون يحاصرون رئيس وزراء كندا فى مطعم بسبب غزة: يداك ملطختان بالدماء.. فيديو

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 08:58 م
متظاهرون يحاصرون رئيس وزراء كندا فى مطعم بسبب غزة: يداك ملطختان بالدماء.. فيديو حصار رئيس وزراء كندا
كتب محمد جمال

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أعلنت شرطة فانكوفر الكندية، اليوم الأربعاء، عن إرسال 100 ضابط إلى مطعم كان رئيس الوزراء جستن ترودو يتناول فيه الطعام الليلة الماضية، بعد أن حاصره متظاهرون كانوا يهتفون من أجل وقف إطلاق النار فى الحرب التى يشنها الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة.

وذكرت الشرطة أنه تم القبض على رجل بتهمة الاعتداء على ضابط، وآخر بتهمة عرقلة الحركة، فى حين أظهرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعى متظاهرين يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويهتفون من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين من بطش قوات الاحتلال الإسرائيلى خارج مطعم فى الحى الصينى فى مدينة فانكوفر.


وقال ضابط من قوات الشرطة فى فانكوفر إن الضباط أُرسلوا للسيطرة على المتظاهرين حتى تمكن ترودو من مغادرة المطعم قبل الساعة العاشرة مساءً امس.


وأضاف أن رجلاً يبلغ من العمر 27 عامًا ألقى القبض عليه بعد أن اعتدى على ضابطة أثناء محاولتها تفريق الحشد.


وأظهرت مقاطع الفيديو المتظاهرين الذين حاصروا رئيس الوزراء الكندى داخل المطعم وهم يهتفون من أجل وقف إطلاق النار على غزة.







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