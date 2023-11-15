متظاهرون يحاصرون رئيس وزراء كندا فى مطعم بسبب غزة: يداك ملطختان بالدماء.. فيديو

كتب محمد جمال

أعلنت شرطة فانكوفر الكندية، اليوم الأربعاء، عن إرسال 100 ضابط إلى مطعم كان رئيس الوزراء جستن ترودو يتناول فيه الطعام الليلة الماضية، بعد أن حاصره متظاهرون كانوا يهتفون من أجل وقف إطلاق النار فى الحرب التى يشنها الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة.

Canada's Prime Minister Justin Trudeau is reprimanded at a restaurant in Vancouver because of his government's position in support of the genocide in #Gaza. pic.twitter.com/JKpfTP3N5x — Quds News Network (@QudsNen) November 15, 2023

وذكرت الشرطة أنه تم القبض على رجل بتهمة الاعتداء على ضابط، وآخر بتهمة عرقلة الحركة، فى حين أظهرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعى متظاهرين يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويهتفون من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين من بطش قوات الاحتلال الإسرائيلى خارج مطعم فى الحى الصينى فى مدينة فانكوفر.



وقال ضابط من قوات الشرطة فى فانكوفر إن الضباط أُرسلوا للسيطرة على المتظاهرين حتى تمكن ترودو من مغادرة المطعم قبل الساعة العاشرة مساءً امس.



وأضاف أن رجلاً يبلغ من العمر 27 عامًا ألقى القبض عليه بعد أن اعتدى على ضابطة أثناء محاولتها تفريق الحشد.



وأظهرت مقاطع الفيديو المتظاهرين الذين حاصروا رئيس الوزراء الكندى داخل المطعم وهم يهتفون من أجل وقف إطلاق النار على غزة.