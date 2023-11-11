رئيس الإدارة المركزية للمعامل: مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية تنذر بوباء محتمل

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة نانسي الجندى رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، خلال المؤتمر الخامس للمعامل المركزية المنعقد اليوم بالقاهرة، إنه يجب التنسيق مع جميع الجهات لمحاربة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، مشيرة إلى أن محور أساسى لمحاربة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية معرفة مدى مقاومة البكتيريا من خلال المعامل والتحاليل لتحديد المضادات الحيوية المناسبة للمرض الذى يعانى منه المريض لمحارب مقاومة البكتيريا وتناول المضادات الحيوية بشكل عشوائى، موضحة ان مساعد الوزير للطب الوقائى يعمل على ان تشمل كل محافظة على مسشتفى تشمل هذا النهج وهو محاربة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

وقالت، إنه قبل أن يوصف المريض المضاد الحيوى لا بد من أخذ عينة من المريض لتحديد المضاد الحيوى المناسب لحالته فى المعمل، لمعرفة هل هى بكتيريا أم فيروس، موضحة أن المعامل من أهم أزرع مكافحة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

واشارت إلى أنه لا يوجد مضاد حيوى جديد، ولكن هناك استراتيجية التى تبنتها الدولة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية لمنع تكوين بكتيريا شرسة تقاوم بشدة المضادات الحيوية الموجودة، موضحة إنه بحلول عام 2050 ، من المتوقع ان تكون مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية هى الوباء الصامت المقبل فى العالم كله، مضيفة، نحن نعمل بخطى سريعة لتحجيم هذه الميكروبات.