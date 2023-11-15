اليوم السابع
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الحكومة النمساوية تقدم 6 ملايين يورو لتخفيف المعاناة الإنسانية فى سوريا ولبنان والأردن

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 11:11 م
الحكومة النمساوية تقدم 6 ملايين يورو لتخفيف المعاناة الإنسانية فى سوريا ولبنان والأردن فيرنر كوجلر نائب المستشار النمساوى
أ ش أ

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قررت الحكومة الفيدرالية النمساوية، تقديم ستة ملايين يورو من صندوق الكوارث الخارجية التابع لوزارة الخارجية لتخفيف المعاناة الإنسانية فى سوريا ولبنان والأردن.

وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم الأربعاء، أن هناك العديد من الأزمات التى تضرب سوريا والمنطقة بشدة فقد أجبرت الحرب الطويلة الأمد فى سوريا ملايين الأشخاص على الفرار إلى البلدان المجاورة وأصبحوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، واعتبر البيان انه بالإضافة إلى ذلك تفاقمت أزمة الغذاء العالمية نتيجة للهجوم الروسى على أوكرانيا وتداعيات كارثة الزلزال المدمر فى فبراير الماضى .


واعتبر البيان أن الحروب والصراعات تدمر أحلام المستقبل لأجيال بأكملها وتدمر الأمل، لافتا غلى إنه من المناطق التى تأثرت بهذا الأمر لفترة طويلة هى سوريا والدول المحيطة بها وكثيراً ما يضطر السوريون إلى الفرار إلى البلدان المجاورة مثل لبنان أو الأردن حيث أصبح الوضع الإنسانى أيضاً أسوأ بشكل ملحوظ


ونقل البيان عن نائب المستشار النمساوى فيرنر كوجلر تأكيده ان سوريا ظلت مسرحاً لصراع دموى منذ اثنى عشر عاماً وهناك أكثر من 15 مليون شخص من بينهم سبعة ملايين طفل فى حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية حيث أدى الصراع فى سوريا إلى نزوح 6.8 مليون شخص داخل سوريا و5.2 مليون آخرين فى المنطقة كما أدى الدمار الذى لحق بشمال غرب سوريا نتيجة الزلزال العنيف إلى تفاقم الوضع بشكل كبير.







النمسا

سوريا

الأردن

لبنان



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