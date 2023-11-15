البنتاجون يعلن وقوع 55 هجوما ضد قواعد أمريكية بسوريا والعراق منذ 17 أكتوبر

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت وزارة الدفاع الامريكية ان قواعدها العسكرية في سوريا والعراق تعرضت لـ55 هجوما منذ 17 أكتوبر الماضي ، وإن العشرات من جنودها أصيبوا جراء تلك الهجمات، وفقا لفوكس نيوز.

وأفادت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء بأن 27 من تلك الهجمات استهدفت القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، فيما تعرضت القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا لـ28 هجوما منذ 17 أكتوبر الماضي حتى وقت حديثها.

وقالت سينج إن الهجمات أدت إلى إصابة 59 من عناصر قوات الأمريكية في البلدين، جراح معظمهم طفيفة، موضحة أنهم جميعا تماثلوا للشفاء وعادوا إلى عملهم، وأكدت على أن واشنطن تحتفظ بحق الرد على استهداف قواعدها في البلدين.

وأكدت متحدثة وزارة الدفاع الامريكية أن هدف الولايات المتحدة هو احتواء الصراع بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة، وأضافت: "أعتقد أننا كنا واضحين للغاية في رسالتنا عندما يتعلق الأمر بالردع، ولم نشهد اتساع نطاق هذا الصراع".

وتتعرض القوات الامريكية في العراق وسوريا لهجمات متصاعدة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد أعلنت فصائل مسلحة في العراق مسؤوليتها عن العديد من تلك الهجمات.

وكانت فصائل مسلحة أعلنت أمس الثلاثاء أنها استهدفت قاعدتين للقوات الامريكية في سوريا ردا على العدوان الإسرائيلي على غزة المدعوم من قبل الولايات المتحدة، في حين أعلن الجيش الامريكي تعرض قواته المتمركزة شمال شرقي سوريا لـ4 هجمات خلال 24 ساعة أول أمس الاثنين.