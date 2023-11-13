مستشار سابق للبنتاجون: أمريكا تغذى الحرب بغزة وتوشك أن تشعل حرب نهاية العالم

كتبت: نهال أبو السعود

حذر مستشار سابق بوزارة الدفاع الأمريكية ، عمل في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، من التداعيات الإقليمية والدولية للحرب التي تقودها إسرائيل ضد أهالي قطاع غزة، والتي خلفت علي مدار أكثر من شهر ما يقرب من 12 ألف شهيد حتي الآن.

وفي تغريده علي حسابه بموقع X ، قال العقيد دوجلاس ماكجريجور إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يملك "خطط واضحة" ، ويجر بممارساته الولايات المتحدة إلى حرب محتملة.

وأضاف ماكجريجور: " لا يوجد فهم حقيقي للمخاطر التي تجد إسرائيل نفسها فيها.. لقد شرعت إسرائيل نظرياً في تدمير حماس، وهم يواجهون الآن عالماً إسلامياً موحداً على نحو متزايد، فاللمرة الأولي يتحد الشيعة والسنة، وبدلاً من احتواء الأمر يقوم رئيس الولايات المتحدة بتصعيد هذا الأمر"

وفي تغريدة أخري أشار مستشار ترامب السابق إلى أن أمريكا لديها دور في تغذية الحرب في غزة وكتب: " الأنظار موجهة الى اسرائيل في واشنطن بفضل توزيع الثروة، وقد وقع عدد كبير من الأشخاص في مجلسي الشيوخ والنواب على التوقيع لأنه تم شراؤهم بالفعل، أصواتهم 100% مع إسرائيل، هناك أيضًا قدر معين من العقلية الفرعية المرتبطة بذلك، لكنني لن أقلل من تأثير تغذية هذا النهج في واشنطن"

وفي مقال لصحيفة يو أس نيوز، حذر دوجلاس ماكجريجور، من أن الجيش الأمريكي على وشك إشعال شرارة "حرب نهاية العالم".

وقال ماكجريجور إن المسرح الآن مهيأ لمعركة إبادة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر. وحذر من أن الولايات المتحدة على وشك التعثر في الصراع وحث بايدن على الانفصال عن الطبقة السياسية الحاكمة في واشنطن ودعم وقف إطلاق النار.

وكتب ماكجريجور: "مع القوة البحرية الأمريكية ، من المؤكد أن واشنطن مستعدة للتعثر في الصراع إذا اتسع نطاقه، لكن استخدام القوة البحرية الأمريكية لن ينهيه يجب على إدارة بايدن أن تفكر في أخذ زمام المبادرة في دعم وقف إطلاق النار، حتى لو كان ذلك يعني التعاون مع الأتراك والمصريين والروس لتأمين وصول المساعدات الإنسانية"