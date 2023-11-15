البرلمان العراقى.. وزراء يقدمون استقالاتهم بعد قرار المحكمة إنهاء ولاية الحلبوسى

إعداد شيماء بهجت

قدم 3 وزراء فى الحكومة العراقية استقالتهم من منصبهم بعد أن أنهت المحكمة الاتحادية فى بغداد فترة ولاية رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى.

وقال حزب تقدم العراقى فى بيان إن 3 وزراء قرروا الاستقالة من مناصبهم بعد إنهاء المحكمة الاتحادية بالعراق فترة ولاية رئيس البرلمان العراقى.

وأضاف البيان أن الحزب سيقاطع أيضا اجتماعات الائتلاف الحاكم وسيستقيل نوابه من اللجان البرلمانية وسيشارك في "مقاطعة سياسية" للبرلمان العراقى. ووصف الحزب قرار المحكمة بأنه غير دستورى.

يذكر أن المحكمة الاتحادية في العراق أنهت عضوية رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى، وكذلك أنهت عضوية ليث الدليمى فى البرلمان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن قرار المحكمة الاتحادية بالعراق، وهو نهائى وغير قابل للاستئناف، جرى اتخاذه بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي هذا العام، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وكان الحلبوسي يقضي فترته الثانية رئيسا للبرلمان، وهو المنصب الذى تولاه لأول مرة فى عام 2018.

ومحمد الحلبوسى هو سياسى عراقى، ولد في 4 يناير، 1981 في محافظة الأنبار، وحاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من الجامعة المستنصرية.

فاز الحلبوسي بمقعد في الانتخابات البرلمانية العراقية 2014 ومنذ ذلك الحين أصبح عضواً بالبرلمان، وفي 29 أغسطس 2017، صوت "مجلس محافظة الأنبار" بالأغلبية على انتخاب محمد الحلبوسي محافظاً للأنبار.

وترأس البرلمان منذ 15 سبتمبر 2018.