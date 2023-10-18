وقال الحلبوسي في كلمة له خلال المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" " إن اجتماع اليوم يأتي في ظل ظرفٍ استثنائي غيرِ مسبوق، فالاحتلال الاسرائيلي كشف علناً عن وجهِه الإجرامي العنصري الوحشي، وانتهاكِه الفاضحِ لحقوق الإنسان، ولجميعِ القيمِ الأخلاقية والإنسانية والدينية والعدالةِ الكونية بين جميعِ أبناءِ البشر على اختلاف ألوانِهم وأعراقِهم وأديانِهم وانتماءاتِهم".

وأضاف أن "واجبَنا القومي والعروبي والإسلامي، كبرلمانيين ممثلين لشعوبِنا وآمالِهم وتطلعاتِهم، يفرض علينا اليوم التكاتف والعمل معاً لاتخاذ موقفٍ جماعي حازم وفعلي، لكبح جماحِ الاحتلال الإسرائيلي الدموي، وتحميلِه تبعاتِ تصرفاتِه وممارساته البربرية الهمجية ضدّ شعبٍ أعزلَ متمسك بهُويتِه وثقافتِه وأرضِه".

وأشار إلى أن الوضع الراهن يُنذر بجرِّ المنطقة العربية بأكملها إلى أتونِ حربٍ مدمرة لن تنفع معها بياناتُ الإدانة والشجب، بل يستوجب اتخاذ قراراتٍ حاسمة تضع حدّاً نهائياً للاعتداءات والانتهاكات المستمرة للاحتلال الاسرائيلي منذ سبعةِ عقود.

وناشد الحلبوسي، المجتمعَ الدولي والضميرَ العالمي الحر، بالتدخلَ الفوري لوقف الحرب والأعمال العسكرية والمجازر المروعة بحق الأشقاءِ الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة العملَ فوراً على إدخال المساعدات الإنسانية والغدائية والطبية العاجلة.

وثمن الحلبوسي في ختام كلمته تضحياتِ وصمودَ الشعبِ الفلسطيني الشقيق، مؤكداً أن الحلَ الجذري لهذا الصراع المزمن يكمن في استعادةِ الشعبِ الفلسطيني لكاملِ حقوقِه غيرِ القابلةِ للتصرف، وعلى رأسِها الحقُ بإقامةِ دولتِه الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.