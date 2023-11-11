صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية حتى الساعة 9 مساء

تواصل وزارة التموين، اليوم السبت، صرف مقررات التموين لأصحاب البطاقات التموينية من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، ما بين بقالي التموين ، ومنافذ جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية ويستمر الصرف حتى التاسعة مساءً وأنه تم صرف ما يقرب من 58% من مقررات تموين شهر نوفمبر حتى الآن.
وشددت وزارة التموين على استقرار وثبات أسعار المقررات التموينية الخاصة بشهر نوفمبر، وصرفها إلى المستفيدين، دون زيادة، الزيت بسعر 30 جنيها لعبوة زيت الطعام و السكر بسعر 12.60 جنيه للكيلو مع التزام المنافذ بصرف الحصص المقررة من السلع الأساسية لكل مستفيد على البطاقة التموينة، بواقع زجاجة زيت للفرد، و بحد أقصي 4 زجاجات للبطاقة، و كيلو سكر للفرد و بحد أقصي 6 كيلو للبطاقة، وفقا لتعليمات وزارة التموين.
وتتضمن قائمة المنظومة التموينية نحو 30 صنفا من السلع ، تشمل السلع الأساسية «كالزيت والسكر والمكرونة»، بالإضافة إلى سلع الأخرى من الأكثر استخداماً للأسرة المصرية، مثل الألبان الجافة،الجبن ،الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المرب وغيرها من السلع الاخرى.
وشددت وزارة التموين على استقرار وثبات أسعار المقررات التموينية الخاصة بشهر نوفمبر، وصرفها إلى المستفيدين، دون زيادة، الزيت بسعر 30 جنيها لعبوة زيت الطعام و السكر بسعر 12.60 جنيه للكيلو مع التزام المنافذ بصرف الحصص المقررة من السلع الأساسية لكل مستفيد على البطاقة التموينة، بواقع زجاجة زيت للفرد، و بحد أقصي 4 زجاجات للبطاقة، و كيلو سكر للفرد و بحد أقصي 6 كيلو للبطاقة، وفقا لتعليمات وزارة التموين.
وتتضمن قائمة المنظومة التموينية نحو 30 صنفا من السلع ، تشمل السلع الأساسية «كالزيت والسكر والمكرونة»، بالإضافة إلى سلع الأخرى من الأكثر استخداماً للأسرة المصرية، مثل الألبان الجافة،الجبن ،الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المرب وغيرها من السلع الاخرى.
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