أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر اليوم السابع، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وشهدت الأسعار استقرارا اليوم ، كالتالى:

- الطماطم بـ 13.5جنيه.

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 20 جنيها.

‏-البصل الأبيض بـ 26 جنيها.

-‏‎البصل الأحمر بـ 26 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎ـ الجزر 12.5جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 12.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض 8.5جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 20 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 28 جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 20 جنيها .

ـ جوافه بـ 17 جنيها.

-الموز البلدى 20 جنيها.