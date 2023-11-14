لو كبرت فى السن.. 4 نصائح لشيخوخة صحية

كتبت فاطمة خليل

يعد الحفاظ على صحتك أمرًا مهمًا لتعيش بصحة جيدة خاصة مع التقدم في العمر، وهناك عوامل تساعد في تحسين الصحة مع التقدم في العمر مثل ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي سليم، والذهاب إلى الطبيب بانتظام، والعناية بصحتك النفسية، وفقًا لموقع thegreenfields.

4 خطوات تعزز الشيخوخة الصحية

ممارسة الرياضة يوميًا لشيخوخة صحية

من المهم ممارسة التمارين الرياضية في أي عمر، ولكن بشكل خاص مع تقدمك في السن.

تحافظ التمارين الرياضية على مرونة العضلات والمفاصل وتقل احتمالية تعرضها لإصابات خطيرة.

تساعد التمارين الرياضية على تنظيم نسبة الكوليسترول لديك أيضًا وتحافظ على ضخ الدم كما ينبغي لقلبك.

يوصي الخبراء بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا للمساعدة في نمو العضلات ونظام القلب والأوعية الدموية وتحسين الصحة وتقليل الوزن أو الحفاظ عليه.

النشاط البدنى والتواصل الاجتماعى

الحفاظ على نشاطك يمكن أن يساعدك على تجنب مرض الزهايمر أو غيره من الأمراض المرتبطة بالخرف، وارتفاع ضغط الدم فضلاً عن المساعدة في منعك من الإصابة بالاكتئاب الشديد مع تقدمك في العمر.

والتواصل الاجتماعى يساعدك أيضا فى الوقاية من الأمراض ابحث عن أشخاص يشاركونك اهتماماتك، مثل المشي أو العمل التطوعي.

متابعة زيارة الطبيب

متابعة مواعيدك عند الطبيب من الأمور الهامة التي تساعد على الحفاظ على شيخوخة صحية، مواعيد أطبائنا هو مفتاح الحياة الصحية. يمكن لطبيبك الأساسي أن يوجهك إلى أولئك الذين لديهم خبرة في العديد من المجالات الطبية المختلفة ويمكن أن يساعدك في تحديد ما قد يزعجك أثناء العمل على تعزيز الشيخوخة الصحية.

تناول الأطعمة المغذية المتوازنة

تناول الأطعمة المناسبة جزءًا مهمًا من أي نظام غذائي صحي، حاول تضمين المكملات الغذائية أو الفيتامينات اليومية في روتينك إذا كان من الصعب الحفاظ عليها بشكل يومي.

يمكن أن يساعد إعداد الوجبات الصحية في جعل الأمور أسهل قليلاً إذا كان إعداد وجبات الطعام خلال الأسبوع أمراً صعباً بعض الشيء.