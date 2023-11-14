لو بتحب الكاتشب بلاش تكتر منه.. يسبب مشكلات صحية أبرزها ارتفاع ضغط الدم

كتبت إيناس البنا

يفضل الكثيرون تناول الكاتشب بجانب طبق البرجر أو البطاطس المقلية للاستمتاع بطعم الأكلات السريعة، ولكن الكاتشاب يندرج تحت فئة الأطعمة المصنعة التي تحتوى على الكثير من المواد الحافظة الضارة بصحتك، حيث أوضحت الدكتورة مفيدة الشلقانى استشاري التغذية الاكلينيكية كلية الطب جامعة القاهرة، أن الكاتشب يحتوى على الكثير من السكر الذى يرتبط بالعديد من المشكلات الصحية أبرزها ارتفاع ضغط الدم، بجانب السكريات الزائدة، كما يحتوى على الكثير من الصوديوم، ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

أضافت في تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، أنه بجانب ذلك يحتوى الكاتشب على الكثير من المواد الحافظة التي قد تسبب لبعض المرضى عدم الراحة في الجهاز الهضمي بعد تناول الكاتشب الذى قد يسبب مشاكل في توازن البكتيريا الجيدة والسيئة في أمعائك، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب.

وأشارت إلى ان السكريات التي توجد في بعض الأطعمة تندرج تحت اسم السكريات المخفية وتوجد في الكاتشب، وقد يؤدى الإفراط في تناولها بكثرة إلى زيادة الوزن، خاصة إذا كنت تستخدمه كثيراً، بالإضافة أيضا إلى محتواه العالي من السكر، كما يمكن أن يتسبب الكاتشب في تسوس الأسنان، حيث إن السكر الموجود فيه يمكن أن يغذي البكتيريا الضارة في الفم، مما يؤدي إلى مشاكل الأسنان مع مرور الوقت.