اليوم السابع
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لبنان: استهداف إسرائيل للصحفيين جريمة حرب.. وقدمنا شكوى لمجلس الأمن

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 07:26 م
لبنان: استهداف إسرائيل للصحفيين جريمة حرب.. وقدمنا شكوى لمجلس الأمن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب،
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، إننا "تقدمنا بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي رداً على استهداف الصحفيين اللبنانيين في بلدة يارون". من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت بو حبيب في تصريح لوكالة الأنباء اللبنانية، أن "قصف إسرائيل المتعمد والمباشر لموكب الصحفيين انتهاك للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة".

من جهة ثانية، استقبل بوحبيب السفيرة اليونانية الجديدة المعتمدة في لبنان في زيارة تعارف.

كما التقى سفير بلجيكا كوين فرفايكي وبحث معه في "التطورات الأخيرة في غزة ولبنان والتحضيرات لزيارة بو حبيب المزمع اجراؤها إلى بلجيكا وبعض الدول الأوروبية الأسبوع المقبل، في إطار الحملة الديبلوماسية المستمرة لتجنيب لبنان تداعيات الصراع في المنطقة".

 







لبنان

الصحفيين

إسرائيل

مجلس الأمن الدولي

غزة




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