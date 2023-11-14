اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 02:38 م
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تأجيل محاكمة المتهمين بالنصب على المواطنين بالرسائل الهاتفية لـ19 نوفمبر

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 01:38 م
تأجيل محاكمة المتهمين بالنصب على المواطنين بالرسائل الهاتفية لـ19 نوفمبر قوة أمنية- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنح الأميرية تأجيل محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم والاستيلاء منهم على آلاف الجنيهات، لجلسة 19 نوفمبر.
 
كشفت التحقيقات أن أحد المجني عليهم "موظف بالمعاش" اكتشف سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده البنكي، وأن هذه الرسائل كان من ضمنها رابط، بمجرد أن ضغط عليه اكتشف سحب المبالغ من رصيده، وتبين سرقة عدد من الأشخاص من أصحاب المعاشات الأخرين.
 
وتبين أن وراء ذلك تشكيلا عصابيًا يوهم أصحاب المعاشات بأنه من البنك المركزي، ويستخدم أرقامًا مجهولة في الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم المحمولة.






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