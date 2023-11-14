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الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسى لبحث مستجدات الأوضاع بغزة

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 08:33 م
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسى لبحث مستجدات الأوضاع بغزة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفياً من الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين".
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية للتهدئة، وما تقوم به مصر من خطوات لإدخال المساعدات الإغاثية وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين الفلسطينيين.
 
 
واتفق الرئيسان على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، وذلك تمهيدًا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من مجالات التعاون المشترك.






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