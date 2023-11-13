وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس بوتين مستعدا للتحدث مع المستشار الألماني أولاف شولتس - إن "الرئيس بوتين، لا يستبعد إجراء الاتصالات أبدا، ويتحدث دائمًا عن انفتاحه على الاتصالات المختلفة خاصة على أعلى مستوى".

وأضاف بيسكوف أن "الرئيس بوتين، كان ولا يزال أيضا داعما للاتصالات المثمرة، وليس فقط من أجل إجراء الاتصالات، أي من أجل التوصل إلى نتائج".