أخبار 24 ساعة.. تخصيص 37 مستشفى و150 سيارة إسعاف لاستقبال المصابين الفلسطينيين

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
وزير التعليم العالي: ارتفاع عدد الطلاب الوافدين والمنح لـ 26 ألف طالب
وزير الصحة: 90% من مستشفيات غزة خرجت من الخدمة وتعافيها يحتاج لسنوات طويلة
وزير الصحة: خصصنا 37 مستشفى و150 سيارة إسعاف لاستقبال المصابين الفلسطينيين
وزيرة التضامن: انخفاض نسبة التعاطي بين سائقي المدارس لـ0.2% بدلا12%
وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة رفعت معدلات استفادة المواطن من الخدمات العلاجية
وزير الأوقاف ورئيس هيئة النيابة الإدارية يكرِّمان حفظة القرآن الكريم
وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان أجنحة العارضين بمهرجان الجيزة للتمور
وزيرة الثقافة تشهد ختام الدورة الـ 16 لملتقى الأقصر الدُولي لفن التصوير.. صور
وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان مهرجان التمور فى نادى الزراعيين
وزارة الزراعة: أشجار رحيقية لزيادة إنتاج العسل ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
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