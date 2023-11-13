اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 نوفمبر 2023 08:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الأوقاف تعلن اعتماد 12 واعظة متطوعة جديدة

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 06:30 م
وزارة الأوقاف تعلن اعتماد 12 واعظة متطوعة جديدة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد (12) واعظة جديدة، من مديريات ( القليوبية – الإسكندرية – المنوفية – الإسماعيلية – مطروح - دمياط)

وكانت أعلنت وزارة الاوقاف فتح باب التقدم للراغبات في الحصول على تصريح واعظة معتمدة من العاملات بالجهاز الإداري للدولة الحاصلات على مؤهل أزهري، أو الحاصلات على درجة الماجستير أو الدكتوراه من أي من الجامعات المصرية في مجال الشريعة الإسلامية، أو اللغة العربية، أو خريجات مراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف من حملة المؤهلات العليا، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء دعم وتعزيز جهود الواعظات. 

 

وعلى الراغبات التقدم على الرابط التالي في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQkevThn-ZQiBHJChq182XbGJhmq8CjjazDBFbkUuFOek40w/viewform?usp=sf_link

 







وزارة الاوقاف

واعظات الاوقاف

واعظات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة