وزارة الأوقاف تعلن اعتماد 12 واعظة متطوعة جديدة

كتب لؤى على

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد (12) واعظة جديدة، من مديريات ( القليوبية – الإسكندرية – المنوفية – الإسماعيلية – مطروح - دمياط)

وكانت أعلنت وزارة الاوقاف فتح باب التقدم للراغبات في الحصول على تصريح واعظة معتمدة من العاملات بالجهاز الإداري للدولة الحاصلات على مؤهل أزهري، أو الحاصلات على درجة الماجستير أو الدكتوراه من أي من الجامعات المصرية في مجال الشريعة الإسلامية، أو اللغة العربية، أو خريجات مراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف من حملة المؤهلات العليا، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء دعم وتعزيز جهود الواعظات.

وعلى الراغبات التقدم على الرابط التالي في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQkevThn-ZQiBHJChq182XbGJhmq8CjjazDBFbkUuFOek40w/viewform?usp=sf_link