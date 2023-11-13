وزارة الزراعة: أشجار رحيقية لزيادة إنتاج العسل ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، إن هناك دعما كبيرا من وزارة الزراعة بهذا القطاع الهام وبتوجيه من وزير الزراعة السيد القصير، نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية واستثمارية تساعد على تنمية الاقتصاد القومى، مضيفا على الدور الكبير للنحل فى عملية التنمية الزراعية من خلال المساعدة فى عمليات التلقيح وبالتالى زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائى للبشرية كافة.

وأوضح عزوز فى تصريحات له بمهرجان العسل أن هذا المجال يحتاج إلى دعم كبير من الجميع وتكاتف الجهود لما له من مردود إيجابى على الدخل القومى المصرى وفرصة للحصول على العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب، مشددا على الدور الكبير الذى يلعبه الباحثين بمعهد وقاية النباتات قسم بحوث النحل للتغلب على المشكلات والتحديات التى تواجه هذا القطاع ومنها أهمها التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن اتحاد النحالين العرب، يسهم فى التطوير وتنمية قدرات النحالين وكافة العاملين فى هذا المجال، وأن هذا انعكس بشكل كبير على جودة العسل المصرى ومنتجاته وزيادة الصادرات وطرق العرض وجودة التعبئة فى عبوات مطابقة للمواصفات.

وأضاف عزوز أنه خلال مناقشة تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تم مراعاة ضرورة وجود أشجار رحيقية ضمن المبادرة وذلك لزيادة إنتاج العسل وتوزيعها فى المحافظات والمناطق التى تتركز فيها تربية العسل وبالتالى زيادة النحل والعسل.

ووجه الشكر للعلماء والباحثين والنحالين الذين أفنوا حياتهم لخدمة هذا القطاع الهام واصفا إياهم بالجنود المجهولة، موجها الشكر لهم على دورهم الوطنى والبحثى للتطوير وهو ما ساعد على انتشار ثقافة استهلاك العسل فى مصر، وزيادة التصدير من منتجات العسل والطرود، مشددا مشاركة أكثر من 30 دولة فى المؤتمر سيكون فرصة لتبادل الآراء والخبرات والمشاكل والتحديات على أرض الواقع وهو ما يساعد على تقديم توصيات قابلة للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.

وكانت الوزارة قد افتتحت اليوم مهرجان العسل بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر بمشاركة 140 عارضا والمؤتمر الدولى الرابع عشر والذى تستضيفه القاهرة بمشاركة 30 دولة من جميع قارات العالم لمناقشة كل ما يهم صناعة نحل العسل وتنمية وتطوير هذا القطاع الهام وذلك خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر.