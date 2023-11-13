الأوقاف: قراءة سورة الكهف ومجلس للصلاة على النبى فى 300 مسجد الخميس المقبل

كتب لؤى على

قالت وزارة الأوقاف إنه فى إطار جهودها الدعوية وحرصًا منها على عقد مقارئ القرآن الكريم ومجالس الصلاة على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تعقد الوزارة (300) مجلسًا لقراءة سورة الكهف والصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق: 16 / 11 / 2023م - 2 من جمادى الأولى 1445هـ عقب صلاة العشاء، والمشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة فى المشاركة على مستوى الجمهورية .

وبيان تلك المساجد كالتالى:

مساجد الإسكندرية



مساجد البحر الأحمر



مساجد الجيزة



مساجد الدقهلية



مساجد الشرقية



مساجد الفيوم



مساجد القاهرة



مساجد القليوبية



مساجد المنيا



مساجد بنى سويف



مساجد دمياط



مساجد قنا