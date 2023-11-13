اليوم السابع
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الأوقاف: قراءة سورة الكهف ومجلس للصلاة على النبى فى 300 مسجد الخميس المقبل

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 07:00 م
الأوقاف: قراءة سورة الكهف ومجلس للصلاة على النبى فى 300 مسجد الخميس المقبل وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب لؤى على

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قالت وزارة الأوقاف إنه فى إطار جهودها الدعوية وحرصًا منها على عقد مقارئ القرآن الكريم ومجالس الصلاة على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تعقد الوزارة (300) مجلسًا لقراءة سورة الكهف والصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق: 16 / 11 / 2023م - 2 من جمادى الأولى 1445هـ  عقب صلاة العشاء، والمشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة فى المشاركة على مستوى الجمهورية .

وبيان تلك المساجد كالتالى: 

 مساجد الإسكندرية

مساجد الإسكندرية

 

مساجد البحر الأحمر
مساجد البحر الأحمر

 

 

مساجد الجيزة
مساجد الجيزة

 

 

مساجد الدقهلية
مساجد الدقهلية

 

 

مساجد الشرقية
مساجد الشرقية

 

 

مساجد الفيوم
مساجد الفيوم

 

 

مساجد القاهرة
مساجد القاهرة

 

 

مساجد القليوبية
مساجد القليوبية

 

 

مساجد المنيا
مساجد المنيا

 

 

مساجد بنى سويف
مساجد بنى سويف

 

 

مساجد دمياط
مساجد دمياط

 

 

مساجد قنا
مساجد قنا

 

 

مساجد مطروح
مساجد مطروح

 

 

 
 






سورة الكهف

وزارة الاوقاف

الاوقاف

مساجد مصر



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