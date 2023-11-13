مشتريات محلية تدفع مؤشرات البورصة للصعود بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

دفعت مشتريات محلية، مؤشرات البورصة المصرية للصعود بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ومالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.4 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 23915 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 28935 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 10189 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 4772 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 7004 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ومصر لصناعة الكيماويات، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وجولدن تكس للأصواف، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وحق اكتتاب شركة أم بي للهندسة-1، والقاهرة للإسكان والتعمير، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.