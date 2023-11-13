ضبط 5 قضايا اتجار بالمخدرات فى حملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,250 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة-3 فرد محلى وطلقة) بحوزة 6 متهمين "لـ5 منهم معلومات جنائية".

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 13,5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.